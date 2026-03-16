多様性を社会の力へ　フィンランドから

ヘルシンキの街を歩くと、耳に入る言語の多様さに驚かされる。移民や難民の受け入れが進む中、フィンランド社会は急速に多文化化している。街に新たな活気が生まれる一方、変化のスピードに戸惑いも広がり、社会の分断や誤解が表面化しつつある。多様性を社会の力へと変えることが、今の大きな課題だ。

特に移民を巡る議論は二極化が進む。地域の集まりでは、「声が届かない」と感じる移民がいる一方、フィンランド人住民からは「どう関わればよいのか分からない」という不安が聞かれる。制度として住民参加の枠組みは整っているものの、地域の実態を丁寧に把握する仕組みは十分とは言えず、互いの誤解が積み重なりやすい。

職場でも、働き方やコミュニケーションの取り方の違いが摩擦を生むことがある。多文化研修の不足を指摘する声がある一方、移民側からは「歓迎されているのか確信が持てない」という不安が語られる。制度と現場の感覚の間には、埋め切れない溝が残る。

それでも前向きな動きは広がっている。大学や自治体は、公園や図書館を「出会いの場」として再設計し、自然な交流が生まれる都市空間づくりを進めている。企業でも、国際人材とフィンランド人双方を対象にした異文化理解研修が導入され、チームの協働性向上につながっている。

研究者の間では「フィンランドは本来、多文化的な歴史を持つ」という認識が広がり、社会の包摂性を支える土台となりつつある。多様性を脅威ではな