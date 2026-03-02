北斗七星も見えない夜空

つくばエキスポセンター入口前

先の連休最終日（天皇誕生日）に孫たちを連れて（息子夫婦に連れられ）、つくばエキスポセンターに行った。「科学万博―つくば’85」を記念する恒久施設として造られ、万博後は科学館として運営されており、久しぶりにプラネタリウムを鑑賞した。

約45分のうち最初の30分は短編アニメ「名探偵コナン 閃光の宇宙船（ペイロード）」が上映され、孫たちは喜んだが、横に座る付き添いの大人は船を漕（こ）いだりしていたとか。

そんな後に、やっと「今日の星空」の解説があった。冬の星座の代表格のオリオン座（代表星ベテルギウス）、向かい合うおうし座（同アルデバラン）、後ろを固めるおおいぬ座（同シリウス）、こいぬ座（同プロキオン）、冬の大三角などが天空をかたどった大画面で説明された。

その迫力に触発され、さっそく今夜見たいと思ったが、あいにく東京は夜から雲が広がり、それからも曇りや雨のため星空が見えない日が続いた。

三つ星が特徴的なオリオン座は、東京（の自宅付近）でもはっきりと見える星座だ。唱歌「冬の星座」の冒頭に「木枯らしとだえて さゆる空より……」とあるように、冬は空気が乾燥して空が澄んでいるので、深夜に帰宅する時によく見掛ける。

ところが、この唱歌の２番に出てくる他の星座スバル（すばる）や北斗（七星）、そして北斗が指さす無窮（北極星）はよく見えない。

小学生の頃、一番最初に覚えたのは、北斗七星やカシオペア座から北極星を見つける方法だった。夜空で唯一動かない北極星は、２等星でもロマンのある星だ。

ところが東京で住み始めて、北極星どころか北斗七星すら見たことがない。北の夜空が明る過ぎる。近くに住む孫たちも同じだろう。孫たちと一緒に夜空を見て北極星や星座を探すことは、プラネタリウム鑑賞よりもぜいたくになったようだ。

（武）