樹木の新年　イスラエルから

イスラエルでは、ユダヤ暦シュバット月15日に当たる２月１日の日没から２日にかけて、樹木の新年「トゥビシュバット」を祝った。

ユダヤ教には、季節ごとにそれぞれ四つの異なる新年がある。春の１番目の月ニサンの１日は旧約聖書における宗教的な祭事の新年で、夏の６番目の月エルルの１日は家畜の十分の一税を計算する新年。秋の７番目の月ティシュレイの１日は、神による天地創造と人類の誕生を祝う最も重要なロシュ・ハシャナ（ユダヤ新年）でユダヤ暦の年号が変わる。そして、冬の11番目の月シュバットの15日には、樹木や植物に対して感謝する。

16世紀、イスラエル北部サフェドのユダヤ教神秘主義者たちは、自然への精神的な祝典として、過ぎ越し祭（ペサハ）の夕食儀式をモデルに、イスラエルの地の作物を食べ、祝福の言葉を唱える習慣を制定した。

ユダヤ人はこの日、７種の作物（小麦、大麦、ブドウ、ナツメヤシ、オリーブ、ザクロ、イチジク）を食べ、歌を歌い、ワインを飲み、聖書から作物や木に関する一節を読む。多くの家庭は、色とりどりのドライフルーツや果物、ナッツ類を並べたテーブルを囲んで祝宴を行う。

各地では植樹行事が行われ、子供たちが木の苗を植えた。旧約聖書の創世記には、ユダヤ民族の始祖アブラハムがベエルシェバに１本の木を植えて、礼拝をしたと記されている。イスラエルの人々は始祖に倣って植林を行ってきた。イスラエルの地にはここ四半世紀で約２億５０００万本の木が植えられたという。（Ｍ）