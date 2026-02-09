歴史的大勝は天の声【上昇気流】

衆院選から一夜明け、記者会見する高市早苗首相（自民党総裁）＝９日午後、東京・永田町の同党本部

超短期決戦となった衆院選は、高市早苗首相率いる自民党が単独で全議席の３分の２を超える歴史的圧勝となった。しかし、高市首相の表情が緩むことはない。むしろ緊張感と厳粛さを増しているように見える。

一つの政党が、衆院での憲法改正発議が可能となる３分の２を超えたのは戦後初である。世論調査に表れた内閣支持率の高さと自民党支持率の低迷というギャップを埋めるため、「高市早苗が首相でよいのかどうか」を正面から問う選挙戦術が奏功し、無党派層の支持を得た。

加えて、立憲民主党と公明党が選挙直前に中道改革連合を結成し、それが選挙目当てであることから有権者にそっぽを向かれた。この二つが地滑り的大勝を呼んだ。

有権者は日本の未来を高市首相に賭けたとも言える。首相はその期待に応えて、公約の一つ一つを実現させ、結果を出していく必要がある。多くの議席をよりどころに政権運営はやりやすくなるが、国が直面しているのは、経済、外交、安全保障、社会保障など待ったなしの課題ばかりである。

「民の声は天の声」という言葉もある。歴史的な大勝を天から与えられた以上、歴史的な実績を残さなければならない。

防衛体制の抜本的強化、皇位の男系継承を確実にするために養子縁組を可能とする皇室典範の改正、スパイ防止法制定そして憲法改正などを数の力に任せて進めるべきではない。しかし、歴史的大勝はこれをやり遂げよという天の声でもある。