トップコラム歴史小説と文書【上昇気流】
コラム

歴史小説と文書【上昇気流】

By 編集部
読書

　佐藤賢一著『歴史小説のウソ』（ちくまプリマー新書）という本を読んだ。「歴史小説はウソばかり」という本かと思ったが全く違う。著者は１９９８年東北大学大学院文学研究科（西洋史）を退学、翌年直木賞を受賞した。研究者から歴史小説家への転身だ。

　歴史を知るには文書が重要だ。とはいえ、公平な立場で書かれたとは言えないものもある。司馬遷の『史記』も相当程度主観が入っている。２０００年以上も昔の著作からも、読者を楽しませようという気持ちがうかがえる。

　幕末維新史最大の謎と呼ばれるのは、江戸幕府15代将軍・徳川慶喜の朝廷への恭順だ。有利だった中での降伏で、今も理由は不明。決断を記録した史料が存在しないからだ。
一般書・啓蒙（けいもう）書・入門書・歴史読物・歴史ノンフィクション・研究書・学術書・専門書など）が重要だ。

　歴史小説も調べなければ書けない。その際、二次文献（
　二次文献は一次文献を踏まえているが、いきなり一次文献（日記・手紙など）を読むのは誤読に陥るだけなので、一般読者はやめた方が無難と著者は言う。新しい一次文献に出合うこと自体が稀（まれ）だ。

　「１００年過ぎないと歴史にならない」とも言われる。ある人物についての本も、関係者が存命なら勝手に書くわけにはいかない。が、元寇（げんこう）を告発する人間はいない。それは「歴史になった」からだ。「歴史の時効」は、歴史学でも歴史小説でも付きまとう。歴史の面白味が伝わる本だ。

spot_img
前の記事桜より梅が人気の奈良時代【東風西風】

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
AI世界日報
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »