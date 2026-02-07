歴史小説と文書【上昇気流】

佐藤賢一著『歴史小説のウソ』（ちくまプリマー新書）という本を読んだ。「歴史小説はウソばかり」という本かと思ったが全く違う。著者は１９９８年東北大学大学院文学研究科（西洋史）を退学、翌年直木賞を受賞した。研究者から歴史小説家への転身だ。

歴史を知るには文書が重要だ。とはいえ、公平な立場で書かれたとは言えないものもある。司馬遷の『史記』も相当程度主観が入っている。２０００年以上も昔の著作からも、読者を楽しませようという気持ちがうかがえる。

幕末維新史最大の謎と呼ばれるのは、江戸幕府15代将軍・徳川慶喜の朝廷への恭順だ。有利だった中での降伏で、今も理由は不明。決断を記録した史料が存在しないからだ。

一般書・啓蒙（けいもう）書・入門書・歴史読物・歴史ノンフィクション・研究書・学術書・専門書など）が重要だ。

歴史小説も調べなければ書けない。その際、二次文献（

二次文献は一次文献を踏まえているが、いきなり一次文献（日記・手紙など）を読むのは誤読に陥るだけなので、一般読者はやめた方が無難と著者は言う。新しい一次文献に出合うこと自体が稀（まれ）だ。

「１００年過ぎないと歴史にならない」とも言われる。ある人物についての本も、関係者が存命なら勝手に書くわけにはいかない。が、元寇（げんこう）を告発する人間はいない。それは「歴史になった」からだ。「歴史の時効」は、歴史学でも歴史小説でも付きまとう。歴史の面白味が伝わる本だ。