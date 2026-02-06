トップコラム桜より梅が人気の奈良時代【東風西風】
桜より梅が人気の奈良時代【東風西風】

By 編集部
桜の花　春の訪れ
桜の花　春の訪れ

　現代人にとって春の花と言えば「桜」。人生の節目によく登場する。「入学」「進学」「入社」と門出の花でもある。

　実は、桜より梅の方が人気があった時代がある。

　現代のように花見をする習慣は奈良時代（７１０～７９４年）からあったとされる。中国からやってきた梅を愛（め）でながら、貴族たちは歌を詠む会を開き歌を詠んでいた。これが花見の原型と言われる。

　『万葉集』には春を代表する題材として梅の歌が１１０首納められ、桜は43首。

　いつ頃から、「桜」になったのか。

　平安時代前期に集められた歌集『古今和歌集』が９０５年に奏上された。その中には、梅18首ほどに対して桜70首と逆転した。

　日本初の正式な花見は８１２年に嵯峨天皇が神泉苑で「花宴の節（せち）」を催したことが「日本後記」に記され、この時に梅から桜になったという。実はそうしたのは、嵯峨天皇が無類の桜好きだったことが要因となったという。

　８３１年からは、花見自体が天皇主催の定例行事になり、『源氏物語』の中にも登場する。

　花見＝「桜」の認識はこの頃から広まった。ちなみに桜には俗説として、神聖な木としてあがめられ「サ」は田の神様、「クラ」は神様の座る場所を意味し、桜が咲くことは、「神様が山から下りてきた証」と庶民の間では、みんなで集まりお酒や食べ物を振る舞ったという。

　梅と桜、日本の文化にとって欠かせない花と言える。（s）

