トップコラム「ジーキルとハイド」の教訓【上昇気流】
コラム

「ジーキルとハイド」の教訓【上昇気流】

By 編集部

　立春とはいえ、暖房が欠かせない時節、薪（まき）ストーブがつい懐かしくなる。昭和の学校では教室に据えられ、火を消さないために薪が傍（そば）に置かれていた。

　英作家スティーブンソンの小説「ジーキル博士とハイド氏」にも「調和しない二本の薪が一つの束に束ねられている」と薪が登場する。それは心の比喩で一本は善心、もう一本は悪心。それを束ねたのが一人の人間と捉えている。

　ジーキル博士は才能に恵まれた医学者だが、自らの人格に苦悩し、研究を重ね善悪を分離できる薬剤を調合した。だが、それは天使として現れず悪魔としての分離だった。それがハイド氏である。

　何ゆえに悪が現れたのか。「わたしの徳性がうたたねしたその隙に……悪が目ざとくもいちはやく、機会を掴（つか）み、かくして投影された」（田中西二郎訳、新潮文庫）からだという。ハイド氏は悪の一途を辿（たど）って破局し潰（つい）えた。残されていたのは彼の屍（しかばね）だけだった。

　スティーブンソンの作品には「宝島」がある。こちらは村の旅籠（はたご）で宝島の地図を見つけた少年が１本足の海賊らと船出し、本性を現した悪辣（あくらつ）な海賊を打ち負かして宝を手に入れる冒険小説だ。ここでは海賊は初め、「まことの船乗り」と思われていた。「ジーキル博士とハイド氏」に通じるものがある。

　善と悪、誠と偽り。いつの世でも人は惑わされる。そんな２本の薪が１本の束に束ねられていれば、何が真実か。徳性をうたたねさせずに見極めたい。

