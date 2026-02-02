気候変動にも揺るがぬ先人の知恵

先週土曜日（１月31日）夕、買い物帰りに見上げた空には円い月が浮かんでいた。旧暦では12月13日。完全な満月ではないが、近くに木星を従えて、暗くなった空を煌々（こうこう）と照らしていた。街路灯を見たこともない数世代前までの人々にとって、月は今よりもっと身近な存在だったに違いない。

日本も明治６（１８７３）年に太陽暦が導入されるまで、月の満ち欠けを基にした太陰暦に太陽の動きを合わせた太陰太陽暦を使っていた。一年は基本12カ月だが、「大の月」が30日、「小の月」が29日なので１太陽年（約３６５・24日）より約11日少なくなる。そのため２年半ぐらいに１度、閏月（うるうづき）を設けて調整していた。

例えば旧暦では昨年、６月の次に閏６月があった（即ち６月が２回もあった）。こうした事情から、旧暦は季節の移ろいを表す基準としては適切でない。そこで、旧暦カレンダーと並行して使われたのが、太陽の動きを基に定められた二十四節気だ。

中国の戦国時代につくられ、日本では６世紀ごろから使われているそうだが、季節感とよく合っており、現在でも農作業などの目安として使われている。今年は２月４日が春の訪れを示す立春だ。旧暦ではまだ12月17日なので「年内立春」と呼ばれる。

先月21日からの今季最強・最長寒波の後、少し寒さが緩んだと思ったらまたもや強い寒気に覆われて迎えた２月だが、天気予報では、立春の４日からは南から暖かい空気が流れ込んで寒さが和らぎ、６日には東京の最高気温が14度になるという。

二十四節気では、先月20日の大寒から３日の節分までが１年で最も寒い季節とされる。地球温暖化による気候変動が叫ばれて久しいが、予報通りなら、千数百年も前からの季節区分がぴったり当てはまる。先人たちの知恵には感服せざるを得ない。

（武）