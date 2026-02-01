インバウンドの若者たち【上昇気流】

２０２５年の訪日外国人数が４０００万人を突破し過去最多の約４２７０万人となった。今回、幅広い国・地域を対象に観光客を誘致した効果が表れたという。政府は03年に「観光立国宣言」を打ち出し、観光ルートの開拓に努めている。

外国からの多くの人が日本文化の魅力を発見し、伝えることで諸外国との相互理解を深めることができる。30年にはインバウンド（訪日客）６０００万人の目標を掲げる。気流子も昨秋11月３日に出掛けた京都観光で、インバウンドの心の中をちょっぴりのぞき込むことができた。

京都市西北部の龍安寺を訪ねた時、20人余のロシア人ツアー客に出会った。門前ではおしゃべりをしていたが、よく知られる石庭の廊下では、４、５人の若者が静かに腰を下ろし、じっと庭と対峙（たいじ）していた。

龍安寺は臨済宗妙心寺派に属し大雲山と号する禅苑の名刹（めいさつ）。15世紀、公家の徳大寺家の別荘を室町幕府の管領・細川勝元が譲り受け寺地とし、時代の有力者、志ある者らが守り継いできた。

文化施設でもあり、厳然たる宗教施設だ。石庭には15個の石を配し、極端なまでに象徴化された空間の意味は謎に包まれている。その実体を前にした外国の若者たちのさまには、こちらも感動した。

帰京の折、新幹線車内で静岡駅を過ぎた頃、前方に見えた富士山の姿は葛飾北斎の赤富士にそっくりだった。その時、欧米人の若者２人が一眼レフカメラで撮りだした。なかなかの写真センスだと思った