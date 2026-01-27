「国か個か」と問われれば【上昇気流】

「見据えるのは 国か個か」――。朝日新聞がこんな見出しで総選挙の争点を論じた（24日付）。自民党の政策を「国」、中道改革連合のそれを「個」と位置付け、対立軸にしつらえて いる。

「個」は朝日の“社是”と言ってよい。創刊１４５年の２０２４年に朝日グループの企業理念（パーパス）とビジョンをつくる上で「民主主義社会の重要な価値である『個の尊重』を前提」とした。それで何かにつけて「個の尊重」を唱えるのである。

国民はどうか。朝日自身が世論調査で「憲法が掲げている個人の尊重が足りないか、憲法のせいで利己主義が広がっているか」と問うたことがある（13年５月２日付）。結果は「個人の尊重が足りない」34％、「利己主義が広がっている」45％で、利己主義を懸念する国民の方が多かった。

こんな朝日世論調査もある。「家族の結びつきを強めることは国や社会の安定のために必要か。それとも、個人の自由か」（18年５月２日付）。結果は「国や社会の安定のために必要」65％、「個人の自由」32％で、家族強化派がダブルスコアで個人尊重派を圧倒した。

仏政治思想家のトクヴィルは「個人主義は、初めはただ公徳の源泉を涸（か）らすのみである。しかし最後には、他のすべてのものを攻撃し、破壊し、そしてついには利己主義のうちに呑（の）み込まれるようになる」（『アメリカの民主政治』講談社学術文庫）と指摘した。

国か個か、と問われれば、間違っても個と答えてはなるまい。