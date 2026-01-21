富士山の縁結びパワー【上昇気流】

富士山には縁結びのパワーがあるということが、小紙１月14日付のコラム「地球だより」で紹介されている。イスラエルの首都エルサレムで、コラムの筆者は友人のロシア系ユダヤ人女性が婚約したというのでレストランに招待した。

そのピアノ教師の友人は昨年秋、彼氏と日本旅行をした際、富士山の見える花畑でプロポーズされたそうだ。富士山が２人の縁を取り持ったというわけだ。記事を読んで、河口湖のほとりかな、などと想像した。

富士山とその周辺には幾つもパワースポットがある。作家の太宰治が妻となる石原美知子と婚約するのは、太宰が富士山の見える御坂峠の天下茶屋で仕事をしていた時期のこと。

天下茶屋は眺望のきく抜群のロケーションで、空気も飛び切りきれいだ。太宰がここでの体験を記したのが『富嶽百景』で、失敗の連続だった人生をやり直す力を、富士山が与えてくれたのではあるまいか。

神奈川県鎌倉市の葛原岡も、富士山の見えるパワースポットとされる。ハイキングルートの途中にあり、丘の上には葛原岡神社がある。その境内に縁結びの巨石が二つ並んでいて、五円玉を括（くく）り付けた赤い紐（ひも）で結ばれている。

ここは後醍醐天皇の親政に参加した公家・日野俊基を祀（まつ）った神社。北条氏に捕らえられた俊基は元弘２（１３３２）年に処刑されたが、天皇へのその忠誠が讃（たた）えられ、明治20（１８８７）年に祀られた。富士山はどこから見ても神々しい山である。