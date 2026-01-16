トップコラム戦に負けても〝ウィンナー・ワルツ〟【東風西風】
戦に負けても〝ウィンナー・ワルツ〟【東風西風】

By 編集部

　今年も元日恒例のウィーンフィルのニューイヤー・コンサートを中継で聴いた。時差の関係で日本時間では夜の７時ごろに始まるので、ちょうどいい。「黄金のホール」の客席は盛装の男女で埋まり、新年の清々（すがすが）しい空気が伝わってきた。

　指揮者は、カナダ出身のヤニック・ネゼ・セガン。次世代の旗手と言われる50歳で、ニューイヤー・コンサート初登場。素晴らしい演奏だった。第１部から第２部へとだんだん盛り上がってきて、最後はいつものように「美しく青きドナウ」そして「ラデツキー行進曲」で締め括（くく）った。

　「ラデツキー」では指揮者が客席に降り、聴衆の手拍子で最高潮に達した。対照的な２曲の組み合わせはいつ聴いても絶妙だが、２曲とも戦争に関係している。

　ヨハン・シュトラウス２世の作曲した「美しく青きドナウ」は、普墺（ふおう）戦争でオーストリアがプロイセンに敗れた後、意気消沈している人々を「ウィーンっ子よ楽しく過ごせ」という歌詞で励ました。「第二国歌」とも言われる。

　父親のヨハン・シュトラウス１世が作曲した「ラデツキー」の方は、１８４８年、当時オーストリア帝国に属していた北イタリアの独立運動をラデツキー将軍が鎮圧したのを讃（たた）えて作られた。行進曲の勇ましさより、明朗さ、軽快さ、乗りの良さがこの曲の魅力だ。

　どちらの曲も明朗なのは当時の戦争は総力戦ではなく、勝っても負けても、人々にはまだ節度と余裕があったからだろう。古き良き時代だったとも言える。

（晋）

