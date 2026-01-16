連合艦隊の「葬儀」【上昇気流】

「連合艦隊の葬儀」というと奇異な感じがする。無論、このような「葬儀」は今日に至るまでなかった。しかし、執り行うことを希望した人はいた。連合艦隊の艦艇４１０隻が沈んだ。航空機２万６０００機が墜落した。40万９０００人が斃（たお）れた。

連合艦隊だけで、これだけの被害を出した。戦後のベストセラー『連合艦隊の最後』（文芸春秋新社刊）の著者で軍事評論家の伊藤正徳（１９６２年没）が「葬儀」を望んだその人だ。

だが、日本軍全体（陸海合計で５００万人）が敗北したのだから「葬儀」を行うの。であ。。れば陸軍を含めるべきだとの意見もあるだろう。

この話は、文芸春秋社で「週刊文春」や「文芸春秋」の編集長を経験した木俣正剛氏の著書『文春の流儀』（２０２１年／中央公論新社刊）の中に出てくる。戦後生まれの著者が、一ジャーナリストである伊藤という人物に興味を持ったからこそ「葬儀」の話を記述したに違いない。

もう一つ印象に残るのは、ミッドウェー海戦（１９４２年６月）。南雲忠一（なぐも ちゅういち）機動部隊の参謀長草鹿龍。之介（71年没）によれば、爆弾と魚雷の換装に１時間を空費した。その結果、米軍機の爆弾によって空母「赤城」の甲板上の爆弾・魚雷が発火し、機動部隊は大敗した。

草鹿の談話は、戦後「文芸春秋」に掲載された。この海戦の敗北は、結果として日米戦争全体の帰趨（きすう）を決めることとなった。端なくも、壇ノ浦の戦い（１１８５年）の悲哀が浮かんでくるようだ。