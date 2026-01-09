トップコラム徴兵制度と漱石【上昇気流】
徴兵制度と漱石【上昇気流】

編集部

　戦前は徴兵制度があった。明治６（１８７３）年の１月10日、徴兵が始まった。以後昭和20（１９４５）年11月17日に廃止になるまでおよそ70年、この制度が続いた。

　徴兵がなくなって80年以上が経（た）つ。江戸時代には徴兵はない。武士階級が存在していたので、徴兵の必要はなかった。明治６年の徴兵は、20歳以上の男子が原則として徴兵検査を受ける。合格者は抽選で３年間の兵役が課せられた。日中戦争（昭和12年勃発）の泥沼化以前は、実際に入営するのは20％程度だったという。

　東大生だった夏目漱石（本名は金之助）も明治25年、分家して北海道に本籍を移した。徴兵制度はたびたび変わったが、当時は北海道に本籍を置く者は徴兵を免れることが可能だった。

そんなところから「漱石の徴兵忌避」の問題が出てくる。作家の丸谷才一が「徴兵忌避者としての夏目漱石」（昭和44年）というエッセーを発表したのがきっかけだ。

　大部な評伝『漱石とその時代』を書いた江藤淳は、家庭内のもめ事が主たる原因で、徴兵忌避の話はそれに付帯する目的だったと結論付けている。それでも「付帯する」とはいえ、徴兵忌避が絡んでいることは否定していない。研究書には「徴兵忌避のため」と断定しているケースもある。

　漱石にもこのような面があったということだ。日本で徴兵制が復活する可能性は今のところ低いと思われるが、いずれにせよ、世界各地の紛争の一日も早い終結を願ってやまない。

