成るか日本サッカーの夢【上昇気流】

インドネシア戦の前半、ドリブルで攻め上がる久保（右から２人目）＝６月１０日、大阪・パナソニックスタジアム吹田

サッカーワールドカップ（Ｗ杯）イヤーが明けた。６月から始まるカナダ、米国、メキシコでの大会で日本がどこまで旋風を巻き起こすか。日本が入るグループリーグでは、オランダ、チュニジアに加え、３月に決まる欧州プレーオフの勝者との戦いだ。

難敵ばかりであるのは当然だが、日本への注目は従来と違う。前回の大会では強豪のドイツ、スペインを破り世界の度肝を抜いた。昨年のブラジルとの親善試合で初の勝利を得たのも記憶に新しい。

もちろん、Ｗ杯では何が起きるか分からない。世界ランキングでトップグループに入る強豪国が思わぬ苦戦で敗退というケースも“醍醐味”ではある。試合会場が３カ国にまたがる広範囲だけにその対策も大きい。

日本も善戦して惜敗では「よくやった」で済まされないほどの注目度になった。決勝トーナメントをどう勝ち抜いていくか、結果がまさに問われる。森保一監督が目標とする「優勝」が現実味を帯びる戦いをしてほしい。

それにしても、ある大国が出場国にない。中国だ。あれだけ国威発揚に余念がないのに、格好の演出の場であるＷ杯大会には出場できず“後進国”に甘んじている。

サッカーはよく国際政治にも例えられる。力による戦術だけではゲームを支配できない。昨今、中国の力任せの攻撃に、わが日本チームは押し込まれているように見えるが、守備陣が冷静に対処しボールを跳ね返している。後は着実にビルドアップし、得点の機を逃さないことだ。