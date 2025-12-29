高支持率支える早苗スマイル【上昇気流】

記者会見する高市早苗首相＝１７日午後、首相官邸

発足から２カ月を経過した高市早苗内閣が、各種世論調査で70％台の高支持率を維持している。通常、内閣支持率は発足当初の御祝儀相場から減少することが多いが、高市内閣は微増している。

その理由はさまざま考えられるが、石破茂首相から高市首相に代わって、記者会見での首相の表情が大変明るくなったことも大きいのではないか。難しい顔をして評論家のようなことを言う石破首相は、雰囲気が暗かった。

それに対し高市首相は笑顔を絶やさない。もちろん流行語大賞にも選ばれたように、国家国民のためにひたむきに働く姿勢や政策への評価が第一にある。ただ世論調査の回答者には、大まかな印象で答える人も少なからずいる。早苗スマイルがつくり出す明るさが、高支持率の大きな支えとなっているのは確かだろう。

何より一国の宰相の笑顔は、国の未来を明るくする。世論調査を年代別で見ると、18～29歳の支持率は92％（産経・ＦＮＮ合同）に及んでいる。どの世代よりも将来のことに敏感な若い世代に圧倒的な人気があるのは当然と思われる。

高市首相は無理して笑っているという向きもあるだろう。タカ派の保守政治家ゆえに常に野党やメディアの厳しい眼（め）に曝（さら）され、時には怒りを覚えるような批判の矛先を向けられる。そんな中で、笑顔は自身の感情をコントロールする役割も果たしているのではないか。

来年も、そんな攻守の両機能を持つ早苗スマイルに注目していきたい。