学生時代の新年の思い出　台湾から

もうすぐ年が明ける。日本ではクリスマスから一気に街の装いが変わり、新年を迎える雰囲気から新しい年に胸が高鳴るが、台湾ではそれほどの高揚感はない。台湾人の祝う本当の新年は旧正月なため、それほど重要視されていないからだ。陽暦の年越しは中国語では「跨年」と呼ばれ、街の雰囲気も普段とあまり変化はない。

学生時代は普段と変わらない台湾で新年を感じようと、12月31日には毎年カウントダウンイベントが行われる台北市のシンボルタワーの「台北１０１」付近へ友人たちと繰り出していた。跨年は台湾人にとって本当の新年ではないものの、年が明けた瞬間は皆が「新年快楽！（明けましておめでとう）」と叫ぶ。台北１０１の花火は日本の夏によく見掛ける大玉で円形の花火ではなく、建物から花火が横に大量に打ち出され、日本ではなかなか見ることのない光景が楽しめる。

ただ、毎年同じような形で繰り返されるため１度見たら十分。それでも12月31日の台北で新年の雰囲気を感じられる場所が他になかったため、毎年訪れていた。

１月１日は休みだが、前述した通り台湾の人々にとって本当の新年は旧正月のため、２日からは日常生活に戻る。学校側は旧正月に冬休み期間が重なるようにスケジュールを組んでおり、１月中旬には期末テストがある。仕方なく、年が明けた余韻を楽しむ間もなく１日からテスト勉強ばかりしていた。その時は、年末年始にゆったりできる日本の学生生活を毎年うらやんでいたが、今はそんな学生時代が少し懐かしい。（Ｍ）