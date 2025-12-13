トップコラム編集長と副編集長のケンカ【上昇気流】
コラム

編集長と副編集長のケンカ【上昇気流】

By 編集部

　怒鳴り合う男性２人に挟まれて、大ゲンカを目撃したことがある。場所は文壇バー（経営者は女性）。時間は昼間。気流子を含めて３人で店へ入って間もなく、不穏な空気となった。

　２人の間で気流子とは全く無関係の仕事上の話が、悪い意味で盛り上がってしまった。客は３人だけ。「そろそろ終わるかな？」と思っていると、逆にエスカレートする。気流子を間に挟んで怒号が行き交うのは奇妙なものだが、その場を離れるわけにもいかない。女性も口出しなぞ到底できない。彼女も、その場からいなくなるわけにはいかない。

　２人の男性の職業は文芸雑誌の編集者同士。一人が編集長、もう一人が副編集長。どちらが右側か左側かは記憶がない。

　双方からの怒号にうろたえながら、「仕方がないから、どちらに理があるのかを見てみよう」といった気持ちで判定してみたが、公平なところ、結果は「引き分け」だ。

　どんな具合でケンカが終わったのかは忘れた。ただ、気流子から見て「編集長と副編集長の間には上下関係による微妙な違いはありそう」ということだけは分かった。

　「編集長から見た副編集長」と「副編集長から見た編集長」は、ケンカの相手であっても対等でないことは何となく分かった。怒号のさなか、編集長はその視点で、副編集長もまた別の視点で、互いに対峙（たいじ）していたのだろう。長く思えたケンカがやっと終わったのも、そんな上下関係の働きの結果だったに違いない。

spot_img
前の記事小泉八雲を感動させた巫女舞【心をつむぐ】

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2025 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »