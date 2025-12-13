編集長と副編集長のケンカ【上昇気流】

怒鳴り合う男性２人に挟まれて、大ゲンカを目撃したことがある。場所は文壇バー（経営者は女性）。時間は昼間。気流子を含めて３人で店へ入って間もなく、不穏な空気となった。

２人の間で気流子とは全く無関係の仕事上の話が、悪い意味で盛り上がってしまった。客は３人だけ。「そろそろ終わるかな？」と思っていると、逆にエスカレートする。気流子を間に挟んで怒号が行き交うのは奇妙なものだが、その場を離れるわけにもいかない。女性も口出しなぞ到底できない。彼女も、その場からいなくなるわけにはいかない。

２人の男性の職業は文芸雑誌の編集者同士。一人が編集長、もう一人が副編集長。どちらが右側か左側かは記憶がない。

双方からの怒号にうろたえながら、「仕方がないから、どちらに理があるのかを見てみよう」といった気持ちで判定してみたが、公平なところ、結果は「引き分け」だ。

どんな具合でケンカが終わったのかは忘れた。ただ、気流子から見て「編集長と副編集長の間には上下関係による微妙な違いはありそう」ということだけは分かった。

「編集長から見た副編集長」と「副編集長から見た編集長」は、ケンカの相手であっても対等でないことは何となく分かった。怒号のさなか、編集長はその視点で、副編集長もまた別の視点で、互いに対峙（たいじ）していたのだろう。長く思えたケンカがやっと終わったのも、そんな上下関係の働きの結果だったに違いない。