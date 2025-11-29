クマ狩猟と宗教的習俗【上昇気流】

クマの人里への出没が相次ぎ、その報道が連日引きも切らない。木の実の不作など自然的要因も挙げられるが、やはりクマのハンター後継者が著しく減少したことが大きいのではないか。いわば「マタギ（又鬼）」のような存在である。

マタギは東北地方や北海道、中部地方などで山に深く分け入り、クマなどの狩猟を生業にしていたとされる。特徴的なのはクマを神からの授かり物として捉え、狩りにまつわる儀式など習俗的伝承を欠かさなかったことだ。

本家「マタギの里」として知られる秋田県北秋田市の阿仁地区では狩りの前に身を清めお供えして臨む。「ケボカイ」と称する儀式で解体し、毛皮から肉、骨に至るまで慣習に従い平等に分けられたという。

狩りにまつわる習俗は九州でも見られる。クマは絶滅したとされる九州でも、例えば宮崎県の椎葉村ではイノシシ猟で「山の神とコウザキ殿（山の神のお使い＝猟犬の霊）」によく穫れますようにと祈る。

こうした習俗は明治末期に当時の椎葉村長・中瀬淳による記述を基に民俗学者・柳田國男が著した『後狩詞記（のちのかりことばのき）』に詳しい。椎葉村が「日本民俗学発祥の地」と言われるゆえんだ。

今日、クマ対策では警察庁がライフル銃を用いた駆除を可能にし、自衛隊も後方支援に当たる。一方で長期的にハンター後継者育成にも力を入れる。とはいえ、単なる狩猟ではなく宗教的習俗も併せ持ったマタギのような存在がクマの出没を抑止していたとも言える。