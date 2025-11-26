トップコラム夜間運転は怖い【上昇気流】
コラム

夜間運転は怖い【上昇気流】

By 編集部

　日没時間が早くなってきた。午後４時半には太陽が沈んでしまう。暗くなると車を運転していて怖くなる時がある。丁字路で左折して大通りに出た時、中央分離帯のブロックにぶつけたこともある。

　暗くてよく見えなかった。こんなことがあって家族で旅行する時、夜間運転をなるべく避けるようにしている。冬は暗い色の服の人が多くなり、これも夜には見えにくく、かなり怖い。

　日本自動車連盟の機関誌「ジャフメイト２０２５秋」で「夜間運転、ここが危険！」を特集している。夏号に行ったアンケート調査の結果で、７割以上の読者が夜間運転を苦手と答えている。理由は、道路が見えにくい、前の車の発見が遅れる、対向車のライトがまぶしいなど。

　実際に事故に遭ったケースは４％で約２７００件。事故の種類別で見ると、１位が前の車に追突で４３０件。ライトが届く範囲でしか認識できないため、前車の存在や減速に気付くのが遅れた事例だ。特に信号待ちの時。

　２位は飛び出してきたシカ、イノシシ、ネコ、タヌキなどとの衝突で３１２件。職場からの帰宅時などの居眠り運転も目立つ。意外に多かったのが、路上で寝ている人に遭遇したという読者で６４２５人。回答者の約１割だ。

　路上寝込み事故は令和６年に３１１件あり、１００件が死亡事故。死亡率が極めて高い。車が寝込んだ人の前で停止できるかマネキンを使って実験すると、ひいた事例もあった。夜間運転は慎重さが必要だ。

spot_img
前の記事自然への敬意に感動　ブラジルから
次の記事懸念大きい警察労組【韓国紙】

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2025 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »