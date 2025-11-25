極寒への「冬ソナ」考【上昇気流】

冬ソナの季節だ。韓国ドラマではなく、冬への備えの「冬ソナ」である。雪の降る地域ではあいさつ代わりにこんな会話を交わす。「タイヤ交換、もう済んだ？」「いえ、まだ。そろそろ初雪？ 急がないとね」。

車のノーマル（夏用）タイヤから積雪や路面凍結時に使える冬用タイヤへの履き替えのことで、たった１台の車でも怠れば立ち往生して大渋滞を招く。スリップすれば人命に関わる重大事故につながる。

こんな会話も交わす。「予防接種済んだ？」「ええ、先週に」。こちらはインフルエンザのワクチン接種。11月中旬以降、感染への警報発令地が急増し、病院やクリニックには接種予約が殺到している。手洗い、マスク着用、咳エチケットの感染予防の基本を怠ると死亡率も高まる。

「飛んできた？」「もう、とっくに来てる」といった会話もある。これは渡り鳥のことで、養鶏場では高病原性鳥インフルエンザへの警戒を怠れない。既に各地で発生が確認されており、過去最多となった３年前の流行に似通ってきたという。鶏舎への鳥やネズミの侵入防止がカギとなる。

翻って国の「冬ソナ」はどうだろう。世界の季節（情勢）が厳冬期に入ったのに夏タイヤ（戦後体制）のまま。ウイルス（スパイ）の感知もせず侵入防止の手立て（スパイ防止法）も講じず、怠慢この上なしである。

これでは、１億国民は鳥インフルに感染した鶏の如（ごと）く“殺処分”されかねない。極寒が来る前に目覚めよう。