大谷翔平選手の「子は宝」【上昇気流】

マリナーズ戦の７回、シーズン自己最多を更新する５５号ソロ本塁打を放つドジャースの大谷＝９月２８日、シアトル（時事）

「家に帰って顔を見るだけでうれしい。それだけで一日やってきたのも、疲れとかもなくなる」――。米大リーグでＭＶＰ（最優秀選手）に選出された大谷翔平選手の談話である。顔とは今年４月に生まれた愛娘（まなむすめ）のことだ。「ホント、そうだな」と世の親は思ったに違いない。

こんな言葉に触れると、８世紀末の奈良時代に編まれた『万葉集』の和歌を思い浮かべる。「銀（しろかね）も 金（くがね）も玉も 何せむに まされる宝 子にしかめやも」（銀も金も宝玉も、何になろうか。大切な宝と言ったら、子に勝るものなどありはしないよ＝『万葉集』巻５）。

「瓜（うり）食（は）めば 子ども思ほゆ 栗食めば まして偲（しぬ）はゆ」（瓜を食べては子を思い、栗を食べてはましてや思う、食べさせてあげたいな＝同）。いずれも山上憶良（やまのうえのおくら）の「子らを思う歌」である。

大谷選手のプレーには数々の「感動の名場面」があるが、ご本人にとっては「子の笑顔に勝る感動はなし」ではなかろうか。

元ＮＨＫアナウンサーの鈴木健二氏は「人生に何も『感動』を持たない人は、生きる屍（しかばね）です。『感動』のみが、人を向上させます」との言葉を遺（のこ）している。万葉の憶良も令和の大谷選手も子によって感動するなら、少子化は感動を減じさせ日本を「生きる屍」に陥れる予兆にも思える。

高市早苗首相は先の所信表明演説で人口減少を「日本の最大の問題」とし克服策を構築すると表明している。おカネに勝る「宝」をその主柱に据えていただきたい。