札付き戦狼外交官を追放せよ【上昇気流】

中国の薛剣（せつけん）・駐大阪総領事は「ペルソナ・ノン・グラータ（好ましからざる人物）」として早く国外退去処分にすべきである。

高市早苗首相に対するＸ（旧ツイッター）への“斬首”投稿を謝罪するどころか、「『台湾有事は日本有事』は日本の一部の頭の悪い政治屋が選ぼうとする死の道だ」などと別の投稿を行っている。

この総領事は、昨年の衆院選でもれいわ新選組への投票を呼び掛けた。駐在国の国内問題に介入しないというルールを破っている札付きの戦狼外交官である。今回は、一国の首相の殺害を侮蔑的な表現で公言した。

国外追放すれば、当然中国側は猛烈に反発し、さまざまな対抗措置を取ってくるだろう。既に日本では治安が悪くなっていると根拠も示さず言い、「日本留学は慎重に」と渡航の自粛を呼び掛けている。適当な抗議だけで済ませば、ますます中国の侮りを受けるだろう。

思い出すのは、２０１０年に沖縄県・尖閣諸島付近で中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突してきた事件だ。この時、中国はレアアース（希土類）の対日禁輸などの圧力をかけてきた。結局、民主党の菅直人政権がこれに屈し、逮捕した中国人船長を釈放した。あの痛恨事から15年、尖閣周辺では中国公船の領海侵犯が日常化している。

サッチャー英首相を目標とする高市首相には、アルゼンチンが１９８２年、英領フォークランド諸島に侵攻した時のサッチャー首相の毅然（きぜん）たる姿を思い起こしてほしい。