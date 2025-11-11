Ｚ世代の未来は如何に【上昇気流】

飛んで、飛んで、飛んで、怒濤（どとう）の「高市外交」。働いて、働いて、働いて、午前３時の国会答弁出勤。いやはや、高市早苗首相の“ロケットスタート”には目を見張る。なるほど支持率は上がる、上がる、上がる、である。

ＪＮＮ（ＴＢＳテレビ系）が今月初めに実施した世論調査は82％の数字をたたき出した。とりわけＺ世代（概〈おおむ〉ね30歳以下）では90％を超えている。

学習管理アプリを提供するスタディプラス株式会社のアンケート調査（高校・大学生８８０６人が回答）によれば、高市首相を「応援したい」は93．５％に上った。彼らの最も重要だと考える政策課題は、生活に直結する課題よりも「国際関係・安全保障」というから頼もしい。

大手左派紙が高市内閣に「独善」「危うい」「ブレーキ不在」「急進懸念」といったマイナスイメージを塗りたくってもＺ世代には通用しない。そんな新聞はまず読まないからである。

総務省の「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」（２０２３年度）によれば、10代の新聞利用者率はわずか２．１％、20代は２．８％だった。Ｚ世代はユーチューブをはじめＳＮＳなどからさまざまな情報を得て、そこから若者の感性で「保守」を導き出しているようだ。

19世紀のドイツの宰相ビスマルクの言を思い起こす。「その国の未来を知りたければ、その国の青年を見よ」。果たして日本のＺ世代はどんな未来を切り開くのか。高市内閣にはその先導役を期待したい。