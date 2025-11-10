養殖サンマのビジネスモデル【上昇気流】

マルハニチロ養殖技術開発センターで飼育されているサンマ（マルハニチロ提供）

水産資源の減少で、今や日本の食卓に欠かせない養殖魚。回転ずしで人気のサーモンやハマチなどが代表だが、サンマの養殖が進んでいるという話にはちょっと驚いた。

魚の養殖はマダイやヒラメ、マグロなど基本的には単価の高い高級魚が対象だ。クエやマハタが養殖されるようになったのも、漁獲量が少なく高価だから。人気抜群のノドグロ（アカムツ）も最近、人工授精や稚魚の飼育に成功しており、完全養殖の実現を目指して研究が進められている。

それに対し秋の味覚サンマは、かつては大衆魚の代表だった。しかし近年は不漁続きで、値段が高くなっただけでなく、新鮮で脂の乗ったものにはなかなか出合えなくなっている。

そんなサンマを養殖大手マルハニチロが、卵から育てて食用向けの大きさに成長させることに成功。不漁に左右されず、生食でも味わえる新たな養殖魚として生産の拡大を進めるという。

技術的課題はほぼクリアされているようだが、問題はビジネスとしていかに軌道に乗せるかだろう。日本から養殖技術を学び、進化させたノルウェーは、アトランティックサーモンで成功を収め、養殖大国となった。ビジネスとして成功させたのが、その鍵だった。

養殖が軌道に乗れば、新鮮で脂の乗ったサンマが年中出回ることになる。サンマを「秋刀魚」と書くのはどうしてかと子供が尋ね、天然物は秋になると日本近海でたくさん取れたから、と親が答える時代が来るのかもしれない。