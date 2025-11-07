トップコラム【心をつむぐ】あいさつが結ぶこころ
コラム

【心をつむぐ】あいさつが結ぶこころ

By 編集部
挨拶を交わすビジネスマン
挨拶を交わすビジネスマン

　海外に出ると、知らない人でも気軽にあいさつの言葉を投げ掛けてくる。こちらもそれに応え、つかの間のひととき、そこに晴れやかな時間が生まれる。
　日本では見知らぬ人にあいさつをするということはあまりない。小学生くらいまでは他人にも「おはようございます」「こんにちは」と無邪気にあいさつをすることもあるが、それも中学生、高校生と成長するにつれ、少なくなっていく。

　あいさつは相手の存在を認め、敬意を示すことであり、信頼関係の土台となるものだ。笑顔であいさつすることでポジティブな感情の連鎖が生まれ、ストレス軽減や幸福感にもつながる。人間関係の構築、円滑なコミュニケーション、職場環境の改善などの効果も期待できるだろう。

　プリンストン大学の社会心理学者アレックス・トドロフ博士の研究によると、人は他者に対して０.１秒という短い時間で第一印象を形成し、その印象は長期にわたって継続するという結果が出ている。適切なあいさつとアイコンタクトが「オキシトシン」と呼ばれる神経伝達物質の分泌を促すという研究結果もある。オキシトシンは「信頼ホルモン」とも呼ばれ、人間関係の絆を深める効果があるものだ。

　デジタル時代、オンラインでのコミュニケーションにおいても、簡単なあいさつからテキストメッセージを始める、受け取ったメッセージには迅速に返信するなどは基本中の基本。人との直接交流が減りつつある時代だからこそ、あいさつの重要性を再認識させられる。

（風）

spot_img
前の記事修学旅行で「荷物なし」？【上昇気流】

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2025 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »