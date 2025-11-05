デモで帰れず１泊　イスラエルから

先週、北部ハイファに住むユダヤ人の友人に会うため、イスラエル鉄道の旅を楽しんだ。

エルサレム中央駅からハイファのミフラッツ中央駅までは、途中のテルアビブで乗り継いで約２時間の旅になる。飲み物とナッツ類は必需品だ。ハイファに入る手前あたりから、美しい地中海が見えてくる。左側のボックス席の車窓から景色を堪能し、記念写真まで収めて上機嫌だ。

友人の好きなおむすびを握ったので、駅ビルのフードコートで会うことにした。日本旅行の話で盛り上がり、新幹線から撮ったというきれいに雪化粧をした富士山の写真を見せてくれた。その後カフェで友人の誕生日を祝った。

帰り際に駅員から「エルサレム行きはありません」と告げられ、あぜんとしてしまった。エルサレムでハレディム（超正統派ユダヤ教徒）の大規模なデモがあるため、電車もバスも何時に運行を再開できるか分からないという。仕方がないので、長年の友人に電話をかけて事情を話すと、快く泊めてくれた。ハイファの夜は夏のように暑かった。

デモには、徴兵に抗議し約20万人の若者が参加したとされる。工事現場のクレーンによじ登った者も多く、15歳の男性が落ちて亡くなった。それまで兵役を免除されてきた超正統派は、戦争によって徴兵されることになったのだ。

翌朝早く、鉄道で帰路に就いた。週末で帰宅する多くの兵士が乗車してきた。若い男女たちは、軍服をまとい銃を抱えながら終始明るく話をしていた。（Ｍ）