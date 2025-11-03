半端じゃないサッカー愛　ベトナムから

シュートボールがゴールネットを揺らす。途端に湧き上がる歓声と振られる応援旗。どこでも変わらぬプロサッカーの試合風景だが、ベトナムでは続きがある。スタジアムに行けなかった若者たちは、試合の進展をスマホやラジオから取りバイクに乗って街を流す。そしてベトナム代表チームが得点すると、歓声とクラクションが鳴り響き街全体が歓声に包まれる。

さらに勝利となれば、バイクの大群が国旗を振りながら走り回り、道路は一時、歩行者天国ならぬバイク天国と化す。そして街全体がスタジアムに化けるのだ。

ベトナム代表チームが決勝まで駒を進めた東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）クラブチャンピオンシップ24―25では、ベトナム全土が異常な熱気に包まれた。決勝の相手は、ＡＳＥＡＮトップクラスの強豪国タイ。ホーム＆アウェー方式で行われた決勝戦の２試合で、ベトナムが勝利を収めた。繁華街の道路がオートバイで占拠され、お祭り会場になる。

ベトナム人のサッカー熱が半端でないのは、単なる娯楽ではないからだ。男女や年齢、出身地域を超えてサッカーは人々の絆を強める。サイゴンはベトナム戦争で北ベトナム軍によって陥落し、ホーチミン市へと名前を変えたように、人々は政治的変化を余儀なくされた。そうした分断の歴史をサッカーは、押し流してくれ同じベトナム人として心を一つにさせてくれる。こうした分断の歴史が、国全体の一体化儀式を求めているのかもしれない。

なおベトナムのサッカーの力量は、なかなか侮れない。６年前のアジアカップ準々決勝では、ベトナムは日本相手に粘り負けこそすれ、１－０と僅差だった。（Ｔ）