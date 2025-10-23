「宝物」の安全保障【上昇気流】

19日、パリのルーブル美術館で発生した強盗事件を受けて出動した警察官ら（ＡＦＰ時事）

パリのルーブル美術館に強盗が侵入し、フランス王室ゆかりの宝飾品９点が盗まれた。皇帝ナポレオン１世の皇后マリルイーズのダイヤモンドとエメラルドを散りばめた、ため息の出るようなネックレスなどだ。警備の不備を突いた７分間の犯行だった。

被害総額は約１５５億円に上るが、その歴史的価値は計り知れない。犯人らは宝石をバラバラにして売りさばこうとするのだろう。憎むべき犯罪だ。

この事件で思い出すのは、英国のロンドン塔に収められた宝物だ。国王の戴冠式で使用される「聖エドワード王冠」、議会の開会式で使われる「大英帝国王冠」、５３０・２カラットの世界最大のダイヤモンド「アフリカの星」を嵌（は）め込んだ王笏（おうしゃく）など「戴冠宝器」を中心にした宝物が保管展示されている。

ロンドン塔は人気の観光スポットで、ほとんどの入場者はこの宝物を目当てにやって来る。宝物館は分厚い扉を持った巨大な金庫室で、薄暗い中を動く歩道に乗って観（み）ていく。

１００台以上の監視カメラが設置され、陸軍の特別部隊が配置されている。今も「現役」の王冠を含むだけでなく、１４０点余りの宝物には約２万３０００個の宝石があしらわれているというから当然だろう。

価値ある宝物を所有するにはコストもかかる。日本政府は防衛費に長らく国内総生産（ＧＤＰ）比１％以内という根拠不確かな足枷（あしかせ）をはめてきた。それだけ、人、国土、文化など日本の宝の価値を低く見てきたのである。