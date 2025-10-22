聖霊の働きピアノで描く【上昇気流】

ピアニスト大井美佳さんのミニトークコンサートが、東京・代々木にあるアトリエムジカで開かれた。演奏と共に語るのは、曲の解説だが、音楽史を興味深い観点から提示する。

この日、見せてくれた主題は「聖霊」というもの。タイトルは「無限の高みへ…」“慕わしき聖霊へ…Ⅱ”。今年３月にも同じ主題で演奏会を開き、今回はその続編。聖霊はキリスト教の概念だが、大井さんはそこに限定しない。

タイトルは絵画展で見たルドンの絵がヒントになったそうだ。眼（め）が気球となって空の高みに昇っていく絵。人の心の奥底にある、無限の高みに向く希求を暗示した作品だという。音楽にもそれがあり、それを聖霊が見守ってくれている……。

冒頭の曲はＪ・Ｓ・バッハの「ウーヴェルチュール（パルティータⅣ）」。ニ長調の晴れやかな曲で、祝典風の輝かしく力強い音楽。聖霊に守られて喜びの世界が広がり、舞曲風のフーガが続く。

続く曲の選択が大井さん独自のもの。フランス革命以降、音楽史は人間中心主義になり、古典主義、ロマン主義と移るが、大井さんはそこにも、人の心が無限の高みを希求する聖霊の働きを認める。

ベートーべン、メンデルスゾーン、ショパン、フォーレ、ドビュッシーと続き、スクリャービンで締めくくられた。スクリャービンの「ソナタ第４番嬰ヘ長調作品30」で、無限の高みに輝くものは「燃え盛る太陽」となる。聖霊の働きを音で描いてみせた。