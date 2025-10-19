低額紙幣で財布パンパン　フィリピンから

フィリピンの現金自動預払機（ＡＴＭ）の引き出し上限は最高２万ペソ（約５万２０００円）。たまに１０００ペソ札（約２６００円）が切れていると、５００ペソ札40枚がドサッと出て財布はパンパンに…。現地に住んでいれば一度は遭遇するちょっとした試練だ。

そんな中、洪水対策事業を巡る大規模汚職で政界が揺れ、ついには「５００ペソ札と１０００ペソ札を廃止すべきでは？」という議論まで飛び出している。

きっかけは、大物政治家宅にスーツケースいっぱいの現金が数十台の車で運ばれたという、映画さながらの証言。これを受け元財務相は「高額紙幣を廃止し、大口の現金移動を難しくすれば汚職も減る」と提案した。

他国でも高額紙幣廃止の例はあるが、カナダの１０００㌦札や欧州連合（ＥＵ）の５００ユーロ札は、日常でほぼ使わない特殊な額。一方、フィリピンの５００ペソ札と１０００ペソ札は、スーパーの買い出しや家賃支払いで普通に使う紙幣だ。

もし２００ペソ札が最高額になれば、２万ペソ引き出すのに１００枚、最悪１００ペソ札で２００枚となり、財布には到底入らないボリュームになる。ＡＴＭの紙幣収容数を考えても、給料日恒例の現金切れはさらに悪化し、大行列は必至だろう。

電子ウォレットは普及しつつあるが、まだまだ現金依存は強い。汚職対策は賛成だが、庶民の負担が増える形では本末転倒だ。（Ｆ）