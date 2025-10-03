史実とフィクション【上昇気流】

８月16、17日放送のＮＨＫスペシャル「シミュレーション。～昭和16年夏の敗戦～」を見た。「総力戦研究所」がテーマだが、フィクションとして制作された。放送後、研究所所長（陸軍中将）の孫から「祖父が卑劣な人間に描かれている」との批判が出た。

「フィクションという形を取りさえすれば、どんな描き方をしてもいい」ということになれば、現存の人物であっても「実際と全く違った描き方を自由にしていい」ということになる。「それは不当」というのが、遺族側の言い分だ。

９月17日、ＮＨＫの稲葉延雄会長は定例記者会見で「史実と異なる脚色をしたと指摘されても仕方がない面はあった」と述べた。このＮＨＫスペシャルは、外部制作会社との共同制作だ。

ＮＨＫが半分は関わっているのだから、フィクションとはいえ、事実と正反対の人物像を描いてしまったのはいただけない。ＮＨＫ側が外部の会社に押し切られた格好だ。

１０００年前の藤原時代の実在の人物（例えば貴族の誰か）について、史実と明らかに異なるフィクションとして描くことは理解できる。その人物の何十代もの後の子孫が令和の今、存在しているとしても、文句を言う可能性は低いだろう。

しかし昭和の歴史的事実を正反対に描けば、現存する孫が強い不満を抱くのはあり得る話だ。ＮＨＫ会長の指摘は、その点について一定の解釈を示したものだと言える。遺族側の批判は、虚構を巡る課題として重要だ。