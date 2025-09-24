聖地の祈りとユダヤ新年　イスラエルから

イスラエルでは９月22日の日没、ユダヤの新年（ロシュ・ハシャナー）を迎えた。今年はユダヤ暦５７８６年となる。

聖書の創世記１章１節に「はじめに神は天と地とを創造された」とあり、ユダヤ教指導者（ラビ）たちによって聖書の記述から割り出され、ユダヤ暦の紀元となる天地創造は西暦の紀元前３７６１年10月７日と定められた。

新年にユダヤ人は、甘い年になるようにと、りんごを蜂蜜に浸して食べたり、実り多い年になるようにと、ザクロを食べたりする。他にも、子孫繁栄の象徴として魚を食べるが、ヘブライ語でロシュは頭を意味することから、魚の頭を食べる人もいる。

ユダヤ人にとって一年の最後の月であるエルル月から新年明け10日後の「ヨム・キプール」（大贖罪〈しょくざい〉日）までの40日間は、赦（ゆる）しと悔い改めの期間となる。これは、神から律法を授かった伝承に由来する。

古代イスラエルの民を率いていた預言者モーセがシナイ山で神から十戒を記した契約の石板を授かったが、金の子牛を神にして偶像崇拝する民を見て憤慨し、石板をたたき壊してしまった。エルル月に再び山に登って40日後に赦され改めて石板を授かった。

敬虔（けいけん）なユダヤ教徒はエルル月、神に赦しを乞う特別な祈り（セリホット）を唱える。18日の夜遅く、エルサレム市内を走るライトレールに乗ったが超満員のすし詰め状態で、旧市街前で一斉に降りた。この夜、ユダヤ教の聖地「嘆きの壁」には数万人が集い一晩中祈っていたそうだ。（Ｍ）