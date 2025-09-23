大阪・鶴橋の子供たち【上昇気流】

「大阪・鶴橋育ちの少女の愛と死」――。書店でこんなブックカバーの一文が目に入り、つい買って帰った。『高容姫 「金正恩の母」になった在日コリアン』（五味洋治著＝文春新書）で、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の生母、高容姫氏の生い立ちが綴（つづ）られていた。

大阪市生野区の鶴橋に生まれ、小学４年生の時に父親と北朝鮮に渡った。著者が生家や知人を鶴橋界隈（かいわい）の地図を載せて探索していたので、懐かしさが込み上げた。気流子も高氏とほぼ同時期、学校は違うが、鶴橋の小学校に通っていたからだ。

記憶を辿（たど）ると遊び仲間の顔が浮かぶ。大阪環状線の高架下に住むＦさん、畳が抜け落ちそうな家のＴ君、紙工場のＫさん、お寺のＳ君、近鉄鶴橋駅近くの長屋のキム君。日本の子も在日の子も校庭や空き地で一緒に遊んだ。

ある日、キム君が不安げな声で言った。「俺、こんど名前が〇×に変わるかもしれん」。一瞬の沈黙の後、誰かが呟（つぶや）いた。「そんなん気色悪いわ。キム君はキム君や。それでええがな」。そしてまた、一緒に遊んだ。

成人後、キム君の家を訪ねたが、引っ越したのか、長屋に住んでいなかった。伝手（つて）を頼って調べたが、消息は知れなかった。高氏のように北に渡ったのだろうか。

遊び仲間なら、こう言うだろう。「生母が鶴橋育ちやったら、その子も鶴橋と無縁ではないなぁ。何とかしたらんとあかんわ」。そう、何とかしたらんとあかん、平和のために。そんな読後感を抱いた。