郡山市で西田敏行展【上昇気流】

福島県のＪＲ郡山駅からバスで８分ほどの所に郡山市立美術館がある。駅から東に向かって走るとすぐ郊外で、阿武隈川を渡って山野の中を行く。美術館はクヌギとカシの森の中にあり、空気も澄んでいる。

常設展示だけだったが、「ジュジュ」というカフェに歩いて行くと、企画展「名優・西田敏行」の準備が始まっていた。展示される映画のスチール写真が次々と運ばれてきたのだ。

「敦煌」や「植村直己物語」など、通路で懐かしい写真に再会した。郡山市は、稀代（きだい）の名優で優れた歌手でもあった西田さんの故郷。昨年10月に亡くなったが、追って12月、郡山市から名誉市民の称号が贈られた。西田さんがこの町で過ごしたのは中学生までだったが、地元の人気は格別なもの。

郡山駅で降りた時、観光案内所に行ってみたら、西田さんのファンノートが数冊あり、思い出の映画などに熱い言葉を寄せていた。同美術館では出演した映画の写真を展示。郡山市歴史情報博物館では「郡山人・西田敏行」と題して学生時代の写真を紹介し、動画放映もある。

タワーレコード郡山店では「西田敏行と音楽」をテーマにＣＤの展示販売をし、試聴もできる。いずれも入場無料で９月28日まで。

中学卒業後、演劇を志して上京し、日本演技アカデミーを卒業した。地元の高校にとどまっていたら虹を掴（つか）み得たかどうか分からない。地元民はその個性に濃厚な土地柄を感じて「西田敏行おんつぁま（おじさん）」と呼ぶ。