いつもと別のモンスター【上昇気流】

スーパーバンタム級・世界主要４団体防衛戦の７回、アフマダリエフ（左）にパンチを浴びせる井上尚弥＝１４日、愛知・ＩＧアリーナ

プロボクシングのスーパーバンタム級主要４団体統一王者の井上尚弥選手が、世界ボクシング協会（ＷＢＡ）同級暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ選手を判定で退け王座を防衛した。日本選手の世界戦最多勝利記録を26に伸ばし、ジョー・ルイス、フロイド・メイウェザー（以上米国）の史上最多記録に並んだ。

井上選手が「キャリア最大の強敵」と警戒したアフマダリエフ選手はウズベキスタン出身で、２０１６年のリオデジャネイロ五輪のバンタム級銅メダリスト。ウズベキスタンは昨年のパリ五輪の５階級で金メダルを獲得したボクシング強国だ。

ファンとしては井上選手のＫＯ勝ちを望むところだが、相手の強打とタフさを念頭に判定勝ちを狙い、スピードとテクニックで終始圧倒した。

12ラウンドを終え、顔面に打たれた痕が残るアフマダリエフ選手に対し、井上選手の顔は試合開始当初と変わらない状態だった。連続ＫＯ勝利は11で止まったが、見応えのある素晴らしい試合だった。

フットワークを生かし、相手と距離を保つアウトボクシングに徹した。中継を解説した元世界３階級王者の長谷川穂積氏は「この戦い方したら誰も勝てなくなる」とまで言った。最後まで動きを止めないスタミナも驚異的だ。

「倒しに行きたい気持ちはぐっと抑えた。賢いボクシングができると証明できた」。スピードと破壊力で相手をＫＯする「モンスター」が、今回は別のモンスターぶりを見せつけた。