オーロラは「暁の女神」　フィンランドから

オーロラが見られる季節がやって来た。フィンランドには毎年、オーロラを観賞しようと多くの人たちがやって来る。日本からも多くの観光客が訪れる。しかし、訪れたその日に見えるとは限らない。出現する典型的な時間帯は、真夜中とその前後数時間で、北に行けば行くほど見られる可能性は高くなる。北のラップランド地方でも、ノルウェーとスウェーデンの国境沿いにある地域では75％の確率、日本人が最もオーロラ観光で訪れるロバニエミでは50％で、首都ヘルシンキでは平均して月に１回だ。

また、オーロラは晴れた夜にしか見ることはできないし、また、街の明かりから離れた暗くて開けた場所でないと、緑や紫の光の色をきれいに見ることは難しい。ヘルシンキで、街明かりのせいで灰色の雲が揺れながら流れているようにしか見えず、がっかりしたことがあったが、北のラップランドで見た時は、夜空に輝く色彩に魅了され、飽きることなく眺めることができた。

オーロラの語源はラテン語に由来し、「暁の女神」だが、フィンランドの古来の伝説によれば、キツネが北極圏の丘を走る時、尻尾が雪原に触れ、それが火花となって巻き上がり、夜空に光となって現れるとされ、フィンランド語で「狐火」と呼ばれている。

確かにオーロラは空を駆ける光のカーテンだ。オーロラは太陽風によって引き起こされるが、まさに宇宙からの神秘と美の贈り物ともいえよう。（Ｙ）