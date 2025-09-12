「誰もが自分自身の王」【上昇気流】

「人権とは『誰もが自分自身の王』の意味であって、だからこそ個人の尊厳が言われる」（三浦雅士著『スタジオジブリの想像力』講談社）という言葉に出会って、新鮮な印象を覚えた。

「誰もが自分にとっての王」というのが面白い。日本では「われわれ庶民は……」という気質の人が多く、「王」という存在にはあまり接する機会がないだけに「自分自身の王」と言われてもピンとこない側面はある。

「『召使い』はその職掌を離れた瞬間、王と対等となる」という言葉も出てくる。王と全く同等の地位になるわけではないが（そうなれば反逆になる）、人間としてはあくまでも対等だ。仕事を離れた召し使いが自宅でくつろごうが、何をしようが、権利としてはあくまでも平等だ。

これが「社長と社員」程度の話になると、日本人にも何かと理解しやすい。「社員が社長の自宅の掃除を命じられるいわれはない」というのは、今は普通とされている。が、「今は普通」というのは「昔は必ずしもそうではなかった」ということでもある。

国家であれ家庭であれ、あらゆる組織の中に上下関係は必ず存在する。例えば一公務員が、大臣の家の掃除を命じられることは考えにくい。その点は民間企業よりはマシだろう。

今時、民主主義国家の間では「隷属」的な人間関係ははやらない。「尊厳」や「人権」は、建前（制度）上は機能していると言える。建前を本音（自然体）に持っていくことが必要だ。