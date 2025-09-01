選挙結果こそ国民の声【上昇気流】

自民党はきょうにも参院選総括をとりまとめ、総裁選前倒しの是非を決める作業に入る。執行部は、総括を先延ばしにして世論が沈静化するのを待っていたようだ。姑息（こそく）なやり方である。

森山裕幹事長は、その変化を盾に「国民の世論と自民党内の世論が乖離（かいり）しているとすれば非常に怖い」と言うが、新聞等の世論調査が正確に世論を反映しているとは思われない。選挙結果こそ国民の声だ。それを無視できる幹事長の政治感覚こそ怖い。

総裁選管理委員会は、総裁選前倒しを要求する場合、記名の書面の提出を求め、議員名や都道府県連名を公表することを決定。「踏み絵」を迫るという露骨な締め付けに出た。

これが却（かえ）って反発を招いているとの報道もある。石破茂首相は小泉純一郎元首相と会うなどして解散もちらつかせ、揺さぶりをかけている。

それにしても通常は政権に対して厳しいスタンスを取る朝日新聞などが、なぜ石破政権を擁護するのか。結局は石破氏が退陣し、より強力な保守派の首相が誕生することを恐れているのだろう。さらには、参院選で躍進した国民民主党、参政党など憲法改正勢力と手を組んで改憲へと進んでいくことへの警戒もあろう。

石破氏が政権に居座った場合、少数与党のまま、何も決められない政治が続くことになるだろう。自民党離れがさらに進むのは自業自得だ。しかしその結果、激動する世界情勢に素早く対応できなくなれば、その先は日本国の漂流しかない。