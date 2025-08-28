ピクトグラムから絵文字へ【上昇気流】

ピクトグラム

駅や空港など公共施設の非常口やトイレなどを万国共通の図柄で示す「ピクトグラム」。国内でも結構世話になっているが、海外に行った時など特に助かる。

この図柄の発展に、日本が大きく貢献してきたことは案外知られていない。１９６４年の東京五輪で競技のシンボルや会場施設の表示に採用され、国際的に利用される先駆けとなった。

中でもドアに人が駆け込む非常口のピクトグラムは、日本のグラフィックデザイナー太田幸夫氏が手掛けたものがべースになっている。87年に国際標準として採用された。何か突発事態が起き、ピクトグラムで非常口へ導かれ難を逃れたという人も少なからずいるのではないか。

そんなピクトグラムの歴史や制作過程などを紹介する展示会が、英ロンドンにある日本政府の情報発信拠点「ジャパン・ハウス」で開かれている。時事通信が伝える同展では、英国のファストフード「フィッシュ・アンド・チップス」のピクトグラムもある。

ただ、英国でこれを随分食べた気流子もすぐには判断できなかった。魚とポテトチップスが組み合わさった図柄だが、実際にはここで描かれているような頭付きの魚のフライが出てくることはない。それでも一度理解したら分かりやすい図柄ではある。

スマートフォンやＳＮＳの絵文字もピクトグラムから考案されたというが、気流子などいまだに使い方の分からないものも多い。これは恥を忍んで若い人に尋ねるしかない。