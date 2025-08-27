山岳遭難激増の時代【上昇気流】

登山

この夏も山岳遭難が相次いで起きている。特に多いのは長野県。北アルプス、中央アルプス、八ケ岳、南アルプスと、日本の名峰が集中していて、全国から登山者がやって来る。

今年の夏山期間中は８月24日までに１２７件の山岳遭難が発生し、昨年の１１６件を既に超えてしまった。長野県警によると、例えば７月28日から８月３日までの１週間に起きた件数は34件（遭難者36人）という多さ。

この10年間で２番目に多かったという。猛暑日が続き、熱中症、脱水症に起因する転倒や滑落が目立った。先週18日から24日にかけても20件（21人）と多く、転倒や滑落による負傷、疲労や病気による行動不能遭難が多発した。

現代は山岳遭難激増の時代だ。平成元年、６０２件（７９４人）だったのが、昨年は２９４６件（３３５７人）。これでも前年より若干減ったのであり、その間増加しっ放しなのだ。

この三十数年間は史上最大規模の「登山の大衆化」が起きた。かつては社会人山岳会や大学山岳部など、組織で登山を学ぶのが一般的だったが、その後にやってきたのは「未組織登山者」の時代。

それをツアー会社がサポートした。必要な情報はインターネットで簡単に入手できるようになり、仲間を募ることから計画まで、メールやラインで行うようになる。気象学や登山技術、装備の使い方など、どこで経験者から直接学ぶのか。この学習の空白が現代の遭難形態に表れていると思う。