体温と同じくらいの気温の中で　オーストリアから

日本の知人からメール。「こちらは、体温と同じくらいの気温の中で毎日を過ごしています。熱中症警報はずっと前から出っぱなし。また日本海側は線状降水帯とかで洪水騒ぎ。台風がちらほらと。いやな季節ですねえ！」を読んで驚いた。特に、「体温と同じくらいの気温の中で」という箇所を読んだとき、実感のこもったうまい表現だと感心する一方、人間の平均体温は36度から37度だから、外の気温が同じくらいとすれば、やはり大変だなあと同情せざるを得なくなった。

欧州は現在、フランス、スペイン、ポーランド、ギリシャなど南欧で山火事が発生し、森林、家屋は燃え、人間だけではなく、動物たちも避難している。山火事の一部は放火の疑いもあるという。ここ数年、欧州各地で山火事が多発している。

気象学者は「異常気象の原因は地球温暖化など環境汚染による可能性が高い」という。スイスのジュネーブの国連でプラスチック汚染を防ぐ国際条約の策定に向けた政府間交渉が15日、参加国の意見の対立から合意を見送る形で閉幕したばかりだ。ニュース番組で海洋に浮かぶ無数のプラスチックを見ると、海洋を汚染してきたのは人間だという自省の念が自然と湧いてくる。

ただ、異常気象の背景には、産業革命から進められてきた人間の経済活動、社会活動が原因の場合だけではなく、地球レベル、宇宙レベルの変動が起きているのではないか。例えば、地軸の変動だ。１９９５年ごろから地軸のズレが加速していることが観測されたという研究報告があったばかりだ。（Ｏ）