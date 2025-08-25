占守島を忘れるな【上昇気流】

80年前の８月９日、日ソ中立条約を一方的に破棄して満州に侵攻を開始したソ連は、日本の降伏後も攻撃を続けた。８月18日、ソ連は千島列島東端の占守島を奇襲し、日本の第91師団が応戦した。占守島の戦いである。

日本軍は優勢に戦いを進めたが、最終的には大本営の命令に従い停戦、武装解除した。潔く武器を捨て捕虜となった日本兵をソ連はシベリアに抑留した。

陸軍の機関銃部隊の分隊長として国境警備に当たっていた今年１０３歳の高橋昇一さんは、ＮＨＫの取材に「戦争が終わったところに来るんだもの、あんな卑怯（ひきょう）なことあるかい。大卑怯だよ」と憤りを露（あら）わにする。高橋さんはシベリアで４年間の過酷な強制労働を生き延びた。

占守島の戦いは、ロシアにとって、どう見ても誇れる歴史ではない。にもかかわらず先日、占守島で戦勝記念施設の開設式を開いた。プーチン大統領側近のキリエンコ大統領府第１副長官が「第２次世界大戦の命運を決する最後の戦いの一つだった」と大統領のメッセージを代読した。

プーチン政権は侵略正当化のプロパガンダを強めている。ロシア人の歴史認識は、降伏した日本を侵攻した史実からますます遠くなりそうだ。

大事なのは、日本人がもっと占守島のことを知ることだろう。この戦いを描いた作品に、浅田次郎氏の小説『終わらざる夏』、ノンフィクションでは大野芳氏の『８月17日、ソ連軍上陸す―最果ての要衝・占守島攻防記』がある。