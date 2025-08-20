武蔵野の戦争遺跡【上昇気流】

世界連邦平和像

東京都内のＪＲ三鷹駅の北口はロータリーになっていて、バスやタクシーが行き来している。中央にあるのが世界連邦平和像。彫刻家・北村西望の作品で、駿馬（しゅんめ）にまたがった女神像だ。台座には世界各国の石48枚がはめ込まれている。

ここに戦争の犠牲となった武蔵野市の市民の名簿が納められている。かつてこの地には巨大軍需工場「中島飛行機武蔵製作所」（１９３８～45年）があり、米軍による空襲の最重要目標となった。

空襲は44年11月から45年８月８日まで９回あり、総重量２６００㌧以上の爆弾が降り注いだという。工場内だけで２００人以上の犠牲者が出た。「武蔵野の戦争遺跡を訪ねる平和散策マップ」（武蔵野市観光機構刊）にその様子が記されている。

爆撃照準点は同製作所で、現在の地図でいうと都立武蔵野中央公園、都営武蔵野アパート、ＮＴＴ武蔵野研究開発センタにまたがっている。これら施設の真ん中に空襲の説明板が設置されている。

同アパートのある所は「零戦」や「隼（はやぶさ）」など、日本の航空機用エンジンの30％を生産する拠点。空襲の最初の目標となったという。またＮＴＴのある所からは、しばしば不発弾が発見されてきた。

地図の監修者は「武蔵野の空襲と戦争遺跡を記録する会」の代表・牛田守彦さん。三鷹市側の井の頭公園も記載されているが、そのアカマツに刻まれたＶ字の傷跡は、航空燃料にする松脂（まつやに）を採取した跡だそうだ。驚くべき80年前の武蔵野だ。