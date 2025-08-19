「白旗赤旗論」を論破せよ【上昇気流】

８月の新聞には「二度と戦争をしない」「平和を」の文字が躍っている。もとより異論はないが、ウクライナのように他国に軍事侵略されれば、どうするのか。

こういう疑問が湧くと、つい思い出すのが「白旗赤旗論」だ。旧ソ連の軍事的脅威が高まった１９７０年代後半、森嶋通夫ロンドン大学教授（当時）が“提唱”した。「もしソ連が侵略してくれば、左手に白旗、右手に赤旗を持って整然と降伏すれば、被害は多くないからよい」と。

これには関嘉彦・東京都立大学名誉教授（当時）が猛然と反論し、「しかるべき防衛力」を整備し侵略を許さない国造りを唱え、世に「森嶋・関論争」と呼ばれた（79年、月刊「文藝春秋」誌上で）。

今日の新聞の平和論は「国の守り」を論じないので、森嶋流の白旗赤旗論を思わせる。が、整然と降伏すれば、被害は多くないというのは嘘（うそ）だ。ウクライナのノーベル平和賞受賞団体代表のオレクサンドラ・マトイチュクさんはこう述べている。

「占領は戦争の一形態であり、そこでは暴力が続いています。強制移送、拷問、性的暴力、アイデンティティーの否定、強制的な養子縁組。こういったことが起きるのが、占領されるということです」「武器を使ってでも、法の支配は守らなければならない」（朝日新聞２０２４年２月22日付）。

今ほど白旗赤旗論を論破する「関嘉彦」が必要な時はない。国民を守る、家族を守る。その気概が問われる８月である。