公衆脅迫罪【韓国紙】

韓国紙セゲイルボ・コラム「説往説来」

今月８日夜、国家人権委員会相談センターに「ソウル所在百貨店４カ所と光州広域市の百貨店１カ所に爆発物を設置した」という内容のファクスが送信された。警察の特攻隊（特殊部隊）や爆発物処理班が投入されて２時間ほど捜索したが、爆発物は発見されなかった。５、６日にはソウルと京畿道河南市・龍仁市の新世界百貨店に爆発物を設置したというオンラインの書き込みで客と職員約４０００人が退避する騒動が起こった。百貨店への爆発物設置、公演会場爆破など日常を揺るがす“テロ脅迫”が最近１週間に６件も申告され、市民は不安におびえている。

この中で日本の弁護士を詐称し、爆発物を破裂させるという内容のファクスを送る事件も猛威を振るっている。10日午後、ソウルオリンピック公園内の韓国体育産業開発側に「ＫＳＰＯドーム（体操競技場）に爆発物を設置した。午後４時43分から８時10分までに爆発させる」というファクスが送られてきて、Ｋポップアイドルの公演を見ようと集まった観客２０００人が退避するなど、騒動が起こった。同ファクスは「カラサワタカヒロ」という日本人弁護士の名義で発送されたが、当事者は「私ではない」と否認しているという。日本発のテロ脅迫ファクス事件が２０２３年から約40件に至っているが、犯人は五里霧中だ。

公衆脅迫容疑で検挙された犯人の半分が20～30代だという。ソウル新世界百貨店爆発テロ脅迫犯は、済州市に住む中１の男子生徒だと明らかになり、衝撃が広がった。同生徒は警察の調査で「人々がどんな反応を見せるのか気になって文をアップした」という趣旨で陳述したというから、あきれる。これによる公権力の浪費と経済的な損失が甚大だ。新世界百貨店は、今度のことで３時間６億ウォンの被害を受けたものと推定している。

公衆脅迫罪は、一昨年にソウル新林駅での凶器暴動事件以降、オンラインで連鎖的に広がった「殺人予告文」を処罰するため、今年３月に新設された。不特定または多数の生命や身体に危害を加えるという内容を公然と知らせる時、５年以下の懲役または２０００万ウォン以下の罰金に処するよう規定している。ところが、法施行後、同容疑で検挙された48人のうち、わずか４人だけ拘束され、11人は検察に送致もされなかった。依然として対応が生ぬるい。処罰の強化と共に巨額の賠償金を負わせる「金融治療」が必要ではないか。

（８月13日付）

※記事は本紙の編集方針とは別であり、韓国の論調として紹介するものです。