８月11日「山の日」に想う

８月11日「山の日」は、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」を趣旨とし、２０１６年に国民の祝日となった。

当初、お盆休みの前日８月12日とする案が採用されたが、御巣鷹山日航機墜落事故発生日と重なる12日はまずいだろうと、11日に見直された経緯がある。

ちなみに「海の日」は「山の日」より20年前、１９９６年に設けられた。当初７月20日だったが、ハッピーマンデーを適用し、第３月曜日に変更された。

年によって日が変わるのも良しあし。その点、「山の日」は月日固定なので良い。

ただ、８月11日は個人的に違和感がある。登山シーズンの到来を告げる長野県は八ケ岳開山祭は６月１日。富士山の開山日は７月１日。この辺りから、徐々にテンションが上がり、高山植物が一斉に咲く夏山が賑（にぎ）わい始めるからだ。

長野県白馬岳のハクサンイチゲは７月下旬、高山植物の女王・コマクサは八ケ岳辺りで７月中旬から下旬が最も賑わう。

近年は温暖化で平均気温が上昇し、森林限界に生息する高山植物の開花が年々早まっている。

今年７月下旬、花の百名山・秋田駒ケ岳に登ったが、チングルマはワタスゲに変わり、コマクサもほぼ終わり、ハクサンシャジン、トウゲブキが見頃を迎えていた。

８月になると、６日広島、９日長崎の原爆死没者慰霊式、12日は御巣鷹山慰霊登山が続く。慰霊、先祖を悼む気持ちになっても、「山に親しみ、山の恩恵に感謝する」気分にはなれないのである。

近年の低山ブームは山岳信仰に由来する日本人の自然回帰の表れであろう。「海の日」があるなら「山の日」もというのも分からないではないが、独自で「山の日」を制定している自治体もある。国民の祝日としては違和感を拭えない。

