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米軍再建への課題　失われる優位

　編集局 　2017/2/28　 写真北米・中南米米軍再建への課題－元上級将校の提言　


カーター・ハム

米軍再建への課題－元上級将校の提言（１）

カーター・ハム退役陸軍大将

自動的な歳出削減撤廃が不可欠


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