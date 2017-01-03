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トランプ氏の石炭産業復活の公約は実行困難　Trump’s promise to revive coal industry will be tough to keep after Obama assault

　編集局 　2017/1/03　 北米・中南米対訳ワシントンタイムズ　


　次期大統領ドナルド・トランプ氏の全選挙公約の中で、低迷する石炭産業の復活が最も困難となりそうだ。


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