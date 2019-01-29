３・１運動100周年で火を噴く南北の反日【PTV RADIO:043】

編集局 2019/1/29 PodCast｜韓国・北朝鮮

海上自衛隊哨戒機への韓国駆逐艦による火器統制レーダー照射で正常化以降最悪の状況に陥った日韓関係。文在寅政権の「ツートラック」政策も破綻し、支持率の低下を反日カードで乗り切ろうとするのか。金正恩朝鮮労働党委員長の訪中は２次米朝首脳会談への準備なのか。元ソウル特派員の上田勇実編集委員に聞いた。

（対談の音声を公開！）